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Haberler Uşak Sındırgı’da cirit şöleni

Sındırgı’da cirit şöleni

27.9.2022

Sındırgı’da cirit şöleni

TÜRKİYE Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Türkiye Finali 1. Lig'e Yükselme C Grubu müsabakaları Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Geleneksel Türk Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dört takımın kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda Uşak'ta 27 Mart'ta cirit antrenmanı sırasında attan düşerek 7 günlük yaşam mücadelesi sonrasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hasan Sarol da unutulmadı. Hasan Sarol'un babası Süleyman Sarol, Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu Genel Başkanı Zübeyir Bekiroğlu'nun da ricasını kırmayarak aylar sonra at üzerinde cirit atarak oğlunun anısını yaşattı. Müsabakalarda duygulu anlar yaşandı.

■ SUAT SALGIN

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