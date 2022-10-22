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Uşak'ta FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon: 3 tutuklama

Uşak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

22.10.2022, 13:09

Uşak’ta FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon: 3 tutuklama

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen Gazi Turgut Aslan operasyonunda 5 şüpheli şahıs ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 19 adet tam Cumhuriyet altın, 3 adet çeyrek altın, 29 bin 200 ABD Doları, 3 bin 650 euro ve 8 bin 100 TL ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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