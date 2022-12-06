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Haberler Uşak Kavgayı ayırmak istedi yediği kurşun hayatına mal oldu

Kavgayı ayırmak istedi yediği kurşun hayatına mal oldu

Uşak’ta bir eğlence mekanının çıkışında iki grup arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen Mustafa Hökeoğlu bacağından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Hökeoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti

6.12.2022

Kavgayı ayırmak istedi yediği kurşun hayatına mal oldu

Uşak'ta bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen oto galericisi Mustafa Hökeoğlu (35) tabancayla vuruldu. Kurşunun atar damarına isabet ettiği Hökeoğlu kalp masajı ile yeniden hayata döndürülerek tedavi altına alındı. Şüpheli Mustafa Çakır ise (25) tutuklandı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
OLAY, dün saat 02.00 sıralarında İzmir yolu Uşak Üniversitesi kampüsü karşısında bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Bar çıkışında iki grup arasında kavga çıktı. Mustafa Hökeoğlu çıkan kavgayı ayırmak isterken, Mustafa Çakır tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hökeoğlu'nu hastaneye kaldırdı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
KURŞUNUN atar damarına isabet ettiği Hökeoğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajı ile tekrar hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan evli ve bir çocuk babası Mustafa Hökeoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği ve yaşam destek ünitesine bağlı olarak tutulduğu belirtildi. Hökeoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra firar eden Mustafa Çakır ile arkadaşı Mehmet K. (27) Sivaslı ilçesinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Çakır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHSAN KARATAŞ

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