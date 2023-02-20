Uşak’tan deprem bölgesine 1,5 milyon battaniye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesinde kurulan kriz merkezi, sanayicilerin deprem bölgesine dönük yardımlarını koordine ediyor. Depremin ilk anlarından itibaren faaliyete geçen kriz merkezi, acil ihtiyaçlar için telefon zinciri oluşturuyor.

Tedarik, üretim, lojistik ve dağıtım ağından oluşan yardım koridoru 7 gün 24 saat mesai sistemine göre açık tutuluyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Ticaret ve Sanayi Odaları, STK'ler, OSB yönetimleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin katkılarıyla tedarik edilen ya da üretilen ihtiyaç malzemeleri, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Bakanlığa bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bölge Kalkınma İdareleri ile Kalkınma Ajansları da tüm imkanlarıyla saha çalışmalarına destek veriyor.

Kriz merkezinin depremin ilk günlerinde bölgeye bir an önce ulaşması için harekete geçtiği acil yardım malzemelerinden biri de battaniye oldu. Battaniye üretimiyle tanınan Uşak'taki tekstil fabrikaları, depremzedelerin acil ısınma ihtiyacını karşılayabilmek için üç vardiyalı sisteme geçerek üretim kapasitelerini artırdı.

Uşak Valiliği koordinasyonunda başlayan battaniye seferberliğinde Uşak OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikaları, depremin ardından ilk olarak mevcuttaki müşterilerin siparişlerini iptal ederken, ellerindeki tüm battaniye stoklarını deprem bölgelerine yönlendirdi.

Üretim kapasitelerini de eş zamanlı artıran battaniye imalatçıları, üç vardiyalı çalışma sistemi ve 24 saat kesintisiz üretime geçti. Uşak'ta üretilen yaklaşık 1,5 milyon battaniye, hava ve kara yolu üzerinden 281 araç ile afet bölgesine gönderildi.