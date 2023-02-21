Uşaklı itfaiyeciler arama-kurtarma görevlerini tamamladı... Kente döndü

"Yüreğimiz parçalandı ama vazifemiz, görevimiz olarak elimizden ne geliyorsa son ana kadar mücadele verdik. Uşak ekibi ve diğer yardımcı olan gönüllülerle birlikte enkaz altından 37 kişiyi canlı olarak çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim ettik. Umutların bittiği anda, bir tık, bir nefes bizi tekrar umutlara bağlıyordu. Var gücümüzle, bütün heyecanımızla, durmaksızın, yorulmak bilmeden o kişiye ulaşmak için çaba sarf ediyorduk. Biz can alıp vermiyoruz ama bir kişinin hayatta kalmasına vesile olmak bizim için gurur vesilesi."