Uşaklı itfaiyeciler arama-kurtarma görevlerini tamamladı... Kente döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli 12 itfaiyeci Uşak'a geldi.
21.02.2023, 12:28 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023, 12:29
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 12 personel, Belediye Başkanı Mehmet Çakın koordinasyonunda Samandağ'daki arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Zorlu görevden sonra Uşak'a dönenlerden İtfaiye Amiri Ramazan Duran, Samandağ'a ulaştıklarında karşılaştıkları manzaranın şok edici olduğunu anlattı. Vakit kaybetmeksizin, aldıkları eğitim doğrultusunda enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Duran, şöyle konuştu:
"Yüreğimiz parçalandı ama vazifemiz, görevimiz olarak elimizden ne geliyorsa son ana kadar mücadele verdik. Uşak ekibi ve diğer yardımcı olan gönüllülerle birlikte enkaz altından 37 kişiyi canlı olarak çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim ettik. Umutların bittiği anda, bir tık, bir nefes bizi tekrar umutlara bağlıyordu. Var gücümüzle, bütün heyecanımızla, durmaksızın, yorulmak bilmeden o kişiye ulaşmak için çaba sarf ediyorduk. Biz can alıp vermiyoruz ama bir kişinin hayatta kalmasına vesile olmak bizim için gurur vesilesi."
Samandağ halkına teşekkür eden itfaiye eri Özkan Demir de "Hepsi bizim için birer aile oldu. Orada beraber yedik içtik. Acılarını paylaştık, mutluluklarını paylaştık. Hepsi benim için Uşaklı arkadaşlarım gibi birer aile oldu. Unutumayacağımız bir aile oldu. Devletimizin milletimizin başı sağ olsun. Zor bir sınav, zor bir süreç şu anda geçirdiğimiz. Allah'ın izniyle biz bunun da üstesinden geliriz. Herkese sabır diliyorum." dedi.