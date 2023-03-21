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Haberler Uşak Uşak'ta Halk Ekmek ramazan pidesini 7 liradan satacak

Uşak'ta Halk Ekmek ramazan pidesini 7 liradan satacak

Bu yıl Ramazan ayında Uşak Belediyesi tarafından üretilecek pidelerin fiyatı belirlendi. Ramazan pideleri 300 gram olacak ve 7 liradan halka satılacak.

İHA

21.03.2023, 17:52

Uşak’ta Halk Ekmek ramazan pidesini 7 liradan satacak
Uşak Belediyesi Halk Ekmek, 300 gram Ramazan pidesinin 7 liradan satılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta, Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası 330 gram pidenin 10 TL'den 450 gram pidenin de 15 TL'den satılacağını duyurmuştu. Uşak Belediye Encümeni de Uşak Halk Ekmek tarafından üretilen pide gramajı ve fiyatı konusunda bir karara vardı. Bu yıl Ramazan ayında belediye tarafından üretilecek pideler; 300 gram olacak ve 7 TL'den halka satılacak.

Uşak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Uşak'ta dar gelirli insanların mübarek Ramazan ayında pide yiyebilmeleri için, 300 gram pidenin 7 TL'den satılması kararı alındığı, Uşak'ta fırıncı esnafı ile rekabet etmek gibi bir amaç güdülmediği ve Uşak Belediye Halk Ekmek tarafından üretilen pidelerin sadece dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallerde bulunan satış noktalarında yapılacağı vurgulandı.
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