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Haberler Uşak Satacağı otomobil ile yaptığı kazada öldü

Satacağı otomobil ile yaptığı kazada öldü

26.5.2023

Gazete

Satacağı otomobil ile yaptığı kazada öldü

UŞAK'TA park halindeki TIR'a arkadan çarparak ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gençten ise geriye sosyal medyada satılığa çıkardığı otomobilin fotoğrafları kaldı.

24 Mayıs gecesi Gül Ahmet Arslan (22) idaresindeki otomobil, Banaz girişinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Arslan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan'dan geriye sosyal medyada satılığa çıkardığı kaza yaptığı aracın fotoğrafları kaldı

MURAT ŞENBAKLAVACI

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