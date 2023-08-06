Kıskandığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Uşak Fatih Mahallesi 5'inci Köksal Sokak'ta bulunan bir sitenin 1'inci katında meydana geldi. Antika halı satışı yapan Emrah Aka ile eşi Emine Aka arasında eğlence dönüşü evde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında eşi tarafından şiddet gören Emine Aka, koşarak mutfaktan ekmek bıçağını alarak üzerine gelen eşini göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde evin salonuna yığılan Emrah Aka ağır şekilde yaralandı.

'BÖYLE OLMASINI İSTEMEDİM'

Gürültüleri ve çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ambulans sevk edildi. Emrah Aka, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, tarafından göz altına alınan Emine Aka " Dışarda yemek yedik eski bir olaydan dolayı aramızda kıskançlık yaşandı aşırı tepki gösterdi tartıştık bana vurdu mutfaktan bıçağı aldım böyle olmasını istemedim çok üzgünüm" dedi. Aka, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.