Otomobiller çarpıştı

İKİ ayrı bölgede trafik kazası yaşandı. Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Banaz'da yaşanan kazada sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Paşacık köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sağlık ekipleri otomobilde yolcu konumunda bulunan Eyyüp Cindarlı(50) ve kimliği belirlenemeyen kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SÖKE'DE 4 YARALI

Aydın'ın Söke ilçesinde de 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay, Aydın Söke-Argavlı yolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Söke istikametine seyir halinde olan O.A. kontrolündeki otomobil, Söke'den Ağaçlı'ya seyir halinde olan G.A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Araçların savrulmasıyla yolda giden Ercan Ö. kontrolündeki boş yolcu minibüsü de kazaya dahil oldu. Otomobil sürücüsü O.A., yolcu R.A. ve B.A. ile otomobil sürücüsü G.A. yaralandı. Ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.