Evinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesi 31 ağustos Mahallesi Gül Sokak'ta yalnız yaşayan Nazif Bozkaya'dan bir süredir haber alamayan komşuları eve yaklaştıklarında içeriden kötü koku geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerce kapısı açılan evin, 73 yaşındaki Nazif Bozkaya ölü olarak bulundu. Savcının incelemesinden sonrası Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırılan Nazif Bozkaya'nın otopsi yapıldıktan sonra toprağa verileceği öğrenildi.