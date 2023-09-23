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Haberler Uşak Uşak'ta hayır yemeği 32 kişiyi hastanelik etti

Uşak'ta hayır yemeği 32 kişiyi hastanelik etti

Uşak'ta hayır için dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen bazı vatandaşlarda mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı. Zehirlendiği öne sürülen 32 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

AA
Uşak’ta hayır yemeği 32 kişiyi hastanelik etti

Uşak'ta merkeze bağlı Güre köyünde yaşayan M.Y, cuma namazının ardından merhum babası için cami çıkışında tavuklu pilav dağıttı.

Yemeğin ardından bazı vatandaşlarda, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı. Haber verilmesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlananlardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğerleri ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 32 kişiden 21'i tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Öte yandan, ekiplerce dağıtılan tavuklu pilavdan incelenmek üzere numune alındı.

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