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Haberler Uşak Uşak'ta sokak ortasında bıçaklı kavga! 3 kişi yaralandı

Uşak'ta sokak ortasında bıçaklı kavga! 3 kişi yaralandı

Uşak'ta gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

AA

Uşak'ta, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Karatekeli Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Uşak’ta sokak ortasında bıçaklı kavga! 3 kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.C.Ş. (16), S.S. (15) ve M.Y.Ş. (13) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak’ta sokak ortasında bıçaklı kavga! 3 kişi yaralandı

A.C.Ş. ve M.Y.Ş. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.S. kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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