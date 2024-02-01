Uşak’ta ekipler uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Uşak polisi uyuşturucu ile mücadele kapsamında kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan arama çalışmasında oyuncak ayı içerisine gizlenmiş olan 223 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü N.K. ve yolcu konumunda bulunan A.K. gözaltına alınarak uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında işlem başlatıldı.