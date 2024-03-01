MSÜ 2024 Sınavı İl Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Toplantı Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Senato Odasında Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Prof. Dr. Ekrem Savaş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Vali Yardımcısı Önder Can, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Huriye Akyol ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı.

Rektör Prof. Dr. Savaş yaptığı açıklamada, toplantıda 2024 MSÜ Sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

"SINAVA GİRECEK ADAYLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Prof. Dr. Ekrem Savaş, "MSÜ Sınavı, 3 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava, Uşak ilimizde 3 bin 846 aday girecek ve sınav 13 binada yapılacak. ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sınava girecek adaylara başarılar diliyorum" dedi.

SINAV GÜNÜ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OLACAK

Sınava girecek adaylara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ekrem Savaş, kimliksiz adayların sınava alınamadığından dolayı İl Nüfus Müdürlüğünün 03 Mart 2024 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacağını ve sınava giriş belgesi ile bir fotoğrafını yanında getiren adaylara onaylı "Geçici Kimlik Belgesi" verileceğini belirterek ''Sınava girecek adaylara tavsiyem, sınavdan bir gün önce mutlaka sınava girecekleri okulları gidip görsünler. Adaylar sınava getirilmesi yasak olan araç-gereçleri yanlarına almamalıdır. Ayrıca, adayların sınav günü sınav binasına alınacağı son saat 10.00'dır. Bu saatten sonra sınav binasına adaylar kesinlikle alınmayacak ve sınav 10.15'te başlayacaktır." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan sınav gününde duyarlı olmaları ricasında bulunan Prof. Dr. Savaş, Valiliğimiz başta olmak üzere Belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımızın gerekli tedbirleri aldıklarını aktardı.

Toplantının ardından Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından "Görevli Eğitim" toplantısı gerçekleştirildi. Çevrimiçi yapılan eğitimde; 2024 MSÜ sınavında görev yapacak Bina Sınav Sorumluları ve Bina Sınav Sorumlusu Yardımcılarına, sınav gününde ve sonrasında alınacak tedbir ile ilgili bilgi verildi.