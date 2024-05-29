3’ü görev yaptı diğerleri sırada

CHP'Lİ Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yakınları için kendisinden iş talebinde bulunan CHP'li Belediye Meclis üyelerine 'belediye başkan vekilliği' görevi verdi. Başkan Yalım'ın bu tutumu Uşak CHP İl Teşkilatı ile arasını açarken, CHP'li 20 meclis üyesine sırayla başkan vekilliği verilmesi de parti içinde "Meclis üyeleri 23 Nisan çocuğu gibi oldu" eleştirilerine neden oldu.

Başkan Yalım'ın gelen iş taleplerinden rahatsız olduğu için, meclis üyelerine ve partililerine "Ziyaretleri kesin ve iş talebi için gelmeyin" mesajı gönderdiği de ortaya çıktı.

GAZINI ALMAK İÇİN

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Uşak Belediyesi'nde sular durulmuyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "Ziyaretleri kesin ve iş talebi için gelmeyin" mesajının ardından, sürekli il dışına çıkmasının dikkat çekici olduğunu ifade eden partililer, "Meclis üyelerimizden de iş talebinde bulunan çok sayıda vatandaşımız ve partilimiz var. Fakat bunların neredeyse tamamı yerine getirilmedi. Meclis üyelerimizin bazıları bu durumdan rahatsız oluyorlar. Belediye Meclis üyelerimizin gazını almak için belediyede bunlara bir yer yapıldı. Hatta bazı meclis üyelerimiz ve başkan yardımcılarımız 23 Nisan çocuğu gibi başkanlık vekaletine mazhar oluyorlar. Koltuğa 1 günlüğüne oturmaları, belki onları onurlandırıyor, fakat uzaktan bakıldığında 23 Nisan çocuğu havasını veriyor" dediler.

İHRAÇ TALEBİ

CHP'li Uşak Belediyesi'nde sular durulmuyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yakınları için iş talebinde bulunan CHP'li Belediye Meclis üyelerine 'belediye başkan vekilliği' görevi verdi.

CHP'li 20 meclis üyesine sırayla başkan vekilliği verilmesi parti içinde "Meclis üyeleri 23 Nisan çocuğu gibi oldu" eleştirilerine neden oldu