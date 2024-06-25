Otomobil kamyonete çaptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

UŞAK'IN Sivaslı ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu, otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şaban Akçin (27) idaresindeki otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen B.Ö. (46) idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ve kamyonette yolcu konumunda bulunan A.E. Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Şaban Akçin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.