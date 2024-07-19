Uşak için sıcak hava uyarısı! 40 dereceyi bulacak

Uşak Valiliği bu haftada etkisini göstermesi beklenen sıcak hava konusunda vatandaşları uyardı.

Uşak Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan uyarıda; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının artmaya devam ederek önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 3 ila 9 C derece üzerinde (Uşak 38-40 C) seyretmesi beklenmektedir.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 - 18.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.