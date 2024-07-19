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Uşak için sıcak hava uyarısı! 40 dereceyi bulacak

Uşak'ta vatandaşlara sıcak hava uyarısı geldi. Meteoroloji verilerine göre bu hafta Uşak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 9 derece üzerinde olması bekleniyor.

İHA
Uşak için sıcak hava uyarısı! 40 dereceyi bulacak

Uşak Valiliği bu haftada etkisini göstermesi beklenen sıcak hava konusunda vatandaşları uyardı.

Uşak Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan uyarıda; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının artmaya devam ederek önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 3 ila 9 C derece üzerinde (Uşak 38-40 C) seyretmesi beklenmektedir.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 - 18.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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