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Haberler Uşak

Uşak'ta feci kaza: Tırın dorsesine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Uşak'ta meydana gelen kazada otomobilin park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Uşak’ta feci kaza: Tırın dorsesine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Uşak'ta otomobilin park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.K. (29) yönetimindeki 64 ABP 665 plakalı otomobil, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde park halinde olan 64 ACL 451 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan Gökhan Yeter (40) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ise yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Yeter'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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