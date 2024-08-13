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Haberler Uşak

Uşak’ta korkunç trafik kazası: Minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sarımsak yüklü minibüs döner kavşaktan düz yola geçerek kaza yaptı; sürücü hayatını kaybetti, yola saçılan sarımsaklar ve devrilen tabelalar kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

İHA
Uşak’ta korkunç trafik kazası: Minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, döner kavşaktan düz karşıya geçerek hurdaya dönen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Uşak-İzmir karayolunda seyreden Abdülkerim Çakmak (27) idaresindeki 06 AC 236 plakalı sarımsak yüklü minibüs, Uşak Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu döner kavşaktan düz karşıya geçerek kaza yaptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve jandarma ekiplerince çevrede trafik ve güvenlik önlemi alınırken, Uşak-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdülkerim Çakmak'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada minibüsteki sarımsaklar yola saçılırken, kazanın etkisiyle kavşakta bulunan aydınlatma ve yön tabelaları ise devrildi.

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