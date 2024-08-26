Azerbaycan’ın gönderdiği uçak Uşak’ta alevleri söndürdü

UŞAK'IN Eşme ilçesinde iki farklı noktada yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla gönderdiği amfibi uçağı da katıldı. Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Davutlar ve Narıncalı köyleri mevkinde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle meşelik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, iş makinesi, 6 helikopter ve 4 uçak ile havadan ve karadan müdahale edildi. Uşak Valisi Turan söndürme çalışmalarını yerinde incelemelerde bulunarak, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den bilgi aldı.