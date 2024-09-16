Bina boşluğuna düşen araç 17 yasındaki gence mezar oldu

UŞAK'TA kontrolden çıkan bir otomobilin bina boşluğuna düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Gürkan Taşavlı hayatını kaybetti, araç sürücüsü arkadaşı ise yaralandı. Kaza, Uşak'ın Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi'nde yaşandı. R.B. (22) idaresindeki 20 EB 391 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve 3 metre yükseklikten bir bina boşluğuna düştü. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 17 yaşındaki Gürkan Taşavlı'yı bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan sürücü R.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi