Sevinçleri TIR’a çarptı

Uşak'tan kızlarının üniversiteye yerleşme işlemleri için Erzurum'a yola Ceylan ailesinin sevinç ve hayalleri, Erzincan'da arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpmaları sonucu kana bulandı. Feci kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova köyü civarında meydana geldi. Uşak'ta yaşayan Ramazan Ceylan, üniversiteyi kazanan kızı Huri Elif Ceylan'ın yerleştirme işlemlerini yapmak için ailesiyle 45 ALS 068 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç, Kova köyü civarına geldiğinde, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran Yusuf Torçul yönetimindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

BABA VE KIZI CAN VERDİ

Hafif ticari ticari aracın hurdaya döndüğü çarpışma sonucunda baba Ramazan Ceylan ile küçük kızı Semiha Ceylan olay yerinde, 3 çocuk annesi Melike Ceylan ise kaldırıldığı Refahiye Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ahmet Enes Ceylan ile üniversiteyi yeni kazanan Huri Elif Ceylan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Tedavi altındaki iki kardeşin durumlarının ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

ARACI EMANET ALDI

Ramazan Ceylan'ın Erzurum Atatürk Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanan kızı Huri Elif Ceylan'ı Üniversiteye yerleştirmek için Manisa'daki bacanağından aracı emanet aldığı ve gelir gelmez de Uşak'tan yola çıktıkları belirtildi. Eşi, iki kızı ve bir oğlu ile yola çıkan Ramazan Ceylan'ın, olay yerinde fren izi olmadığı için yol yorgunluğu nedeniyle direksiyon başında dikkatinin dağıldığı ve park halindeki tır'ı fark edemediği tahmin ediliyor. Acı Haberi alan Ceylan ailesinin yakınları Uşak'tan Erzincan'a giderek cenazelerini aldılar. Hayatını kaybeden Ceylan ailesi 3 ferdi Yücetepe camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akarca Köyünde toprağa verildi.