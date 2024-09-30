Ceylan ailesinden dördüncü kayıp

UŞAK'TAN kızlarını üniversiteye yerleşme işlemleri için Erzurum'a doğru yola çıkan Ceylan ailesinin aracı, Erzincan'da arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Enes Ceylan (11) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Feci kazada otomobili kullanan baba Ramazan (44) ile kızı Semiha Ceylan (14) demir yığınına dönen araçta sıkışarak olay yerinde can verdi. Anne Melike Ceylan (39) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erzurum Atatürk Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanan Ceylan ailesinin büyük kızları Huri Elif Ceylan (17) ise hastanede yaşam savaşı veriyor.