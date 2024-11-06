Emekli öğretmen Hikmet Baz’ın adı parka verildi

UŞAK Eşme'de yıllarca öğretmenlik yapan ve tüm meslek hayatını Eşme'de geçiren emekli öğretmen Hikmet Baz'ın adı Eşme'nin en büyük parkına verildi.

'TARİFSİZ GURUR'

KALABALIK bir halk topluluğunun ve Hikmet Baz öğretmenin eski öğrencilerinin katıldığı Hikmet Baz Parkı'nın açılış konuşmasını yapan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, "Eşme'de görev yaptığı yıllar boyunca hem eğitime hem de topluma katkıda bulunan Hikmet Baz, çok sayıda avukat, doktor, mühendis, öğretmen ve milletvekili yetiştirdi. Eşme'mize büyük hizmetleri olan Ekol Hastaneleri sahibi Opr. Dr. Mehmet Baz'ın da annesi olan Hikmet Baz'ın adını bu parkta yaşatma düşüncesi hepimizi gururlandırdı" ifadelerini kullandı. Daha sonra söz alan 90 yaşındaki emekli öğretmen Hikmet Baz, duygularını şöyle dile getirdi: "Eşme öğretmenlik hayatımı ve en güzel yıllarımı geçirdiğim bir yer. Bir öğretmen olarak öğrencilerimle bir kez daha buluşmuş olmak, üstelik kendi adımın yaşatılacağı bir parkın açılışında bunu yapmak tarif edilemez bir duygu ve büyük bir onur. Burada toplanan tüm eski öğrencilerime ve Eşme halkına teşekkür ediyorum."