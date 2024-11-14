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Haberler Uşak Uşak'ta annesini öldüren katil zanlısı tutuklandı!

Uşak'ta annesini öldüren katil zanlısı tutuklandı!

Uşak Dikilitaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple annesini defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Uşak’ta annesini öldüren katil zanlısı tutuklandı!

Uşak'ta annesini defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta annesini öldüren katil zanlısı tutuklandı!

Olay, dün Dikilitaş Mahallesi Birinci Bayar Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. 21 yaşındaki Ramazan Y., annesi Asiye Y.'yi (46) henüz belirlenemeyen nedenle defalarca bıçakladı. Eve gelen Refik Y., eşinin bıçak darbeleriyle ağır yaralandığını ve oğlunun evden koşarak uzaklaştığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uşak’ta annesini öldüren katil zanlısı tutuklandı!

Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan Y. ise cinayetten kısa bir zaman sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Ramazan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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