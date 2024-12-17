Uşak’ta Roma tarihi yeniden canlanıyor!

"2025 YILINDA KALAN 4 SU KEMERİMİZ DAHA AYAĞA KALDIRILACAK"

Uşak Valisi Naci Aktaş, Ulubey Kaymakamı İsmail Coşkunaslan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, antik kenti ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, "Kente su taşıyan kemerlerden sadece bir tanesi orijinal haliyle ayaktaydı. Kalan 9 kemer sadece kalıntı olarak vardı. Burada yürütülen kazı çalışmaları sonrasında bunların da restorasyonu tamamlandı. Bugün itibarıyla 1 orijinal haliyle olan kemerimizin yanında 5 su kemerimiz daha ayağa kaldırıldı. İnşallah 2025 yılında kalan 4 su kemerimiz daha ayağa kaldırılacaktır. Bunun özelliği şu, burada yaptığımız kazı çalışmalarında sonuca vardırdığımız ilk restorasyon çalışması bu." dedi.

Kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde ve destekleriyle yürütüldüğünü aktaran Aktaş, antik kentin Geleceğe Miras Projesi'ne dahil edildiğini, kendilerinin de gerekli finansal destekleri sağladıklarını belirtti.