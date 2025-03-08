Uşak’ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Uşak'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı ile Beşinci Seyran Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Kaya Gedik Bulvarı'ndan Beşinci Seyran Sokak istikametine dönüş almak isteyen H.Ö. (62) idaresindeki 64 ABP 305 plakalı tır Halil Kaya Gedik Bulvarı yan yol istikametinden Sivaslı istikametine giden M.Ş. (31) yönetimdeki 43 ACT 024 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.