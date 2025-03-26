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Uşak'ta kaçak kazıya Jandarmadan suçüstü baskın!

Uşak'ta merkeze bağlı Sirge köyü dağlık alanda kaçak kazı yapan 6 kişi Jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA

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Uşak'ta jandarma iş makinesiyle kaçak kazı yapan 6 kişiyi yakaladı. Merkeze bağlı Sirge köyü dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarmanın kendilerine doğru geldiğini fark eden şüpheliler, 2 ayrı otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Kaçan iki otomobil kovalamaca sonucu durduruldu, araçtaki 6 kişi gözaltına alındı.

Otomobillerdeki aramada ise 1 tabanca, tabancaya ait 46 mermi, yeşil reçeteye tabi 61 hap ele geçirildi.

Jandarma, tarihi eser aramak amacıyla iş makinesiyle yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur açıldığını belirledi.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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