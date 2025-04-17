TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

UŞAK'TA TIR ile çarpışan 42 yaşındaki motosiklet sürücüsü Harun Raşit Cengiz dorsenin altında sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza, Hacıkadem Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Harun Reşit Cengiz'in kullandığı motosiklet, Türkmenistan uyruklu 48 yaşındaki B.B.'nin idaresindeki TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Cengiz, TIR'ın dorsesinin altına sıkıştı. Yapılan ilk müdahalelere rağmen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Harun Reşit Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.