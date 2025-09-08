  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
KAZIM YÖRÜKCE

71 yaşındaki sürücü traktör altında kaldı
UŞAK'IN Eşme ilçesinde meydana gelen traktör kazası can aldı. Ağabeyi köyü yakınlarında meydana gelen olayda, 71 yaşındaki Abdulkadir Güdücü idaresindeki traktör, arazi yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Abdulkadir Güdücü ile yanında yolcu olarak bulunan S.L. (28) yaralandı. Yaralılar ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Abdulkadir Güdücü, buradan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
