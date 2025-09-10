Uşak’ta balık tezgahları doldu

Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak'ta da balık sezonu açıldı. Balıkçı tezgâhları yeni sezonla birlikte hareketlenirken, vatandaşlar hem fiyatları hem de çeşitleri merak ediyor. Sezonun başlamasıyla birlikte tezgâhlarda hamsiden istavrite, palamuttan çipuraya kadar pek çok balık yerini alırken, balıkçılar da tezgâhların başında vatandaşları karşılamaya başladı. Yeni sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini belirten balıkçılar, fiyatların uygun olması halinde vatandaşların balığa olan ilgisinin artacağını ifade ediyor.

Uşak'ta uzun yıllardır balık satıcılığı yapan Mehmet Ünal, sezonun başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak; "İnşallah bu sezonu bereketli bekliyoruz. Tezgahlar dolu. Özellikle vatandaşlarımızın tüketeceği küçük balıklar bol bol geliyor. Bu sezondan ümitliyiz. Daha önceki yıllarda durağın geçerdi. Bu sezon ilk haftadan güzel." dedi.

Sezonda balığın bol olduğunu aktaran Ünal; "Bu sene sezonda balığın baya bol olacağı söyleniyor. Fakat biraz palamutta biraz sıkıntıya yaşanacağı konusunda bilgiler var. Bununla birlikte her sene çinakop ve lüferde de sıkıntı yaşıyoruz. Bunların haricinde özellikle küçük balıklarda hiçbir zaman sıkıntı yaşamadık. Ekim-Kasım ayına kadar, balıkta bolluk bu şekilde gider." dedi.