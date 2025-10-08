Uşak'ta şoke eden olay! Midelerinden uyuşturucu çıktı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan İran uyruklu 3 şahsın evinde ve midelerinde kapsüller içine gizlenmiş halde toplam 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, İran'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen ve buradan ticari taksiyle Uşak'a geçtiği belirlenen Y.T., A.T. ve M.J., Kurtuluş Mahallesi'nde tespit edilen adreste yakalandı.