TIR’ın altında kalarak hayatını kaybetti

Uşak'ta tamir etmeye çalıştığı TIR'ın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Olay, Uşak-Ankara karayolunda bulunan bir benzinlikte meydana geldi. 42 AAL 898 plakalı TIR'ın sürücüsü Erhan Özkan (46), meydana gelen arızayı tamir ettiği sırada aracın aniden hareket etmesi sonucu altında kaldı. Yaralanan sürücü, 112 sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere ambulansa alındı. Ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Erhan Özkan hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti.