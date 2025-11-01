Uşak’ta Karı-kocayı kaza ayırdı

UŞAK'IN Eşme İlçesinde jeep ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil alev aldı.Eşme'de meydana gelen trafik kazasında, M.T. (34) yönetimindeki jeep, karşı yönden gelen Sadık Arslan (76) idaresindeki otomobille çarpıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Sadık Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Arzu Arslan (72) ile jeep sürücüsü M.T. ve yolcu olarak bulunan A.K. (39) ile S.K. (35), hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Arzı Arslan, kurtarılamadı.