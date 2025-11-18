Operatör devrilen kepçenin altında kaldı

Uşak'ta kullandığı kepçenin devrilmesi sonucu araç ile zemin arasında sıkışan 58 yaşındaki operatör hayatını kaybetti. Olay, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Eldeniz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tavuk çiftliği inşaatında çalışan Özcan Akkaya kullandığı kepçenin devrilmesi sonucu altında kaldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelmede operatör Özcan Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaya'nın cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.