Uşak’ta konut satışları azaldı

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 oranında azalarak 2 bin 106 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 729 ile Antalya, 725 ile İstanbul ve 192 ile Mersin oldu.

UŞAK'TA KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinin ortalamasında konut satışları azalırken, Uşak'ta 2025 yılının Ekim ayına göre konut satışları da azaldı. Uşak'ta 2024 yılının Ekim ayında konut satışı 722 adet iken, bu yıl aynı ayda 18 adet azalarak 704 adet oldu.

Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Manisa'da satışlar 2024 yılının Ekim ayına göre 2 bin 903 iken 2025 yılında 2 bin 757, Afyonkarahisar'da bin 346 iken bu yıl bin 223, Aydın'da 3 bin 70 iken bu yıl 2 bin 825, Denizli'de 2 bin 303 iken bu yıl 2 bin 103, İzmir'de 8 bin 658 iken bu yıl 8 bin 678, Kütahya'da bin 115 iken bu yıl bin 87, Muğla'da 2 bin 278 iken 2 bin 369 adet olarak gerçekleşti.