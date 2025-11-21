Uşak’taki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

UŞAK'TA gece yarısı Kula- Eşme karayolunda meydana gelen feci kazada, otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu bir aile paramparça oldu. Otomobilde bulunan Eşme Alahabalı Köyü Muhtarı Galip Çetin hayatını kaybederken, oğlu Ömer Çetin hastanede yaşam savaşı veriyor. Kaza Kıranköy mevkiinde meydana geldi. Ömer Çetin yönetimindeki otomobil Kıranköy mevkii yakınlarına geldiğinde aynı yönde seyreden O.Ö.K.'nin kullandığı kepçeye arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Ömer Çetin ve babası Galip Çetin'e ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Galip Çetin, kurtarılamadı. Oğul Ömer Çetin'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kepçe sürücüsü O.Ö.K. gözaltına alındı.