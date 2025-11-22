Milyonluk vurgun Uşak’a da ulaştı! Türkiye’nin son yıllardaki en büyük dolandırıcılık dosyası!

TÜRKİYE'NİN son yıllardaki en büyük dolandırıcılık skandallarından birine imza atan Ertur Yapı'nın sahibi Ali Halhallı hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler, vurgunun boyutunu daha da büyüttü. İzmir'de inşaat sektörü üzerinden milyarlarca lira toplayarak kayıplara karıştığı belirtilen Halhallı'nın, Uşak'ta da bir firmayı 1 milyar lira dolandırdığı iddia edildi. Uşaklı bir iş insanı, emniyete başvurdu ve şikayetçi oldu. Böylece genç iş insanının ardında bıraktığı mağdur sayısı arttı, topladığı para miktarıda yaklaşık 15 milyarı buldu. Toplanan bilgiler ve mağdurların anlatımları, dolandırıcılık zincirinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Halhallı'nın toplamda 15 milyar lirayı aşan bir vurgunla yurtdışına kaçtığı tahmin ediliyor. Başta İzmir, Uşak ve çevre iller olmak üzere onlarca firma, Halhallı hakkında avukatları aracılığıyla hukuki süreç başlatırken, dosyanın Türkiye'nin son yıllardaki en yüksek tutarlı dolandırıcılık dosyalarından biri olabileceği belirtiliyor.