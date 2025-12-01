Şarkıcı Kıraç’ın orkestrası Uşak’ta trafik kazasına karıştı

Uşak'ta otomobil ile sanatçı orkestrasını taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki otomobil ile A.Ç. yönetimindeki sanatçı orkestrasını taşıyan otobüs çarpıştı. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumunda bulunan Y.O. ve S.T. çıkarıldı. Yaralılardan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, otobüsün ünlü sanatçı Kıraç'ın orkestrasını, Uşak'ta bir restoranda verdikleri konserin ardından kent merkezindeki otele götürdüğü öğrenildi.