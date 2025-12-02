  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Uşak'ta akılalmaz olay! Kanalizasyondan cenin çıktı

Uşak'ta tıkanıklığı gidermek için rögar kapağını açan belediye ekipleri, kanalizasyon hattında cenin buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta belediye ekipleri kanalizasyonda oluşan tıkanıklığı açmak için çalışma yaptığı sırada kanalizasyon içerisinde cenin bulundu.

Olay, Ünalan Mahallesi 3. Nisan Sokak'ta bulunan kanalizasyonda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kanalizasyon hattında yaşanan tıkanıklığı gidermek için bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içinde cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kanalizasyondan çıkarılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

