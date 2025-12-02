Uşak'ta akılalmaz olay! Kanalizasyondan cenin çıktı

Uşak'ta belediye ekipleri kanalizasyonda oluşan tıkanıklığı açmak için çalışma yaptığı sırada kanalizasyon içerisinde cenin bulundu.

Edinilen bilgilere göre, kanalizasyon hattında yaşanan tıkanıklığı gidermek için bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içinde cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.