Uşak’ta refüj dehşeti: 2 kişi öldü

UŞAK'TA gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, İzmir-Uşak karayolu Huzur Park mevkiinde meydana geldi. Ümit Güneş (25) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çarptı, ardından yan yola savrularak şarampole devrildi ve takla attı. Yolcu konumunda bulunan Musa Köse'nin (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güneş ile araçta bulunan A.K. (25) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak sürücü Ümit Güneş, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.