Uşak’ta anten tamiri için çıktığı 8. kattan düşen kişi öldü

Uşak'ta anten tamircisiyle çıktığı 8 katlı bir apartmanın çatısından zemine düşen 45 yaşındaki Köksal Özdemir hayatını kaybetti. 8 katlı bir apartmanda yaşayan ve yönetici olduğu öğrenilen Köksal Özdemir anten tamiri için gelen S.S.K. (34) ile binanın çatısına çıktı.Burada dengesini kaybeden Özdemir, 8 katlı binanın çatısından beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.Anten tamircisi S.S.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.