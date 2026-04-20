Cirit müsabakasında feci kaza: 1 sporcu ağır yaralı, at telef oldu

Uşak'ta atlı cirit müsabakası sırasında iki atın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 sporcu ağır yaralanırken, bir at telef oldu. Olay, Kalfa Cirit Sahası'nda Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası kapsamında oynanan müsabakanın 27'nci dakikasında meydana geldi.

1 Eylül Atlı Spor Kulübü sporcusu 32 yaşındaki Volkan Gelmez'in bindiği at, rakip takımdan 19 yaşındaki A.A'nın atıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle atların devrildiği olayda Volkan Gelmez kendi atının altında kaldı. Ağır yaralanan Volkan Gelmez, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan sporcunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazada Volkan Gelmez'in bindiği at da telef oldu. Uşak Belediyesinden yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan müsabakaların yaşanan kaza nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.