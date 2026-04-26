Tarlaya uçan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kayan motosikletin tarlaya devrilmesi sonucu 32 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Sivaslı ilçesine bağlı Evrenli Caddesi'nde meydana geldi. Halil Yozgat (32) yönetimindeki 64 ADJ 780 plakalı motosiklet kayarak yoldan çıktı ve tarlaya devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Halil Yozgat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yozgat'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.