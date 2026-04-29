  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Uşak Uşak'ta o görüntüler kan dondurdu! Cani adam köpeği döverek öldürdü...

Uşak'ta o görüntüler kan dondurdu! Cani adam köpeği döverek öldürdü...

Uşak’ta Aşağı Karacahisar Köyü’nde görenlerin kanını donduran bir olay meydana geldi. Sahibi olduğu köpeği demir çubukla döverek öldüren Fikret U. isimli şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Fikret U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEYHAN TORLAK

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Uşak'ın Aşağı Karacahisar Köyü'nde Fikret U. isimli cani sahibi olduğu köpeği demir çubukla döve döve öldürdü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından ihbar kabul edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Fikret U., bu sabah jandarma ekiplerince bulunduğu adresten gözaltına alındı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmada ifade alma işlemleri tamamlanan Fikret U., Uşak Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Fikret U., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA