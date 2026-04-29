Uşak'ta o görüntüler kan dondurdu! Cani adam köpeği döverek öldürdü...

Uşak'ın Aşağı Karacahisar Köyü'nde Fikret U. isimli cani sahibi olduğu köpeği demir çubukla döve döve öldürdü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından ihbar kabul edildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Fikret U., bu sabah jandarma ekiplerince bulunduğu adresten gözaltına alındı.
MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Jandarmada ifade alma işlemleri tamamlanan Fikret U., Uşak Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Fikret U., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.