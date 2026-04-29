CHP'nin il binasına yürüdüler! İzmir'de 4 belediyede iş bırakma eylemi: Bu, düpedüz hak gaspıdır!

"DÜPEDÜZ HAK GASPI"

Bu kararın alın terini yok sayanların kararı olduğunu söyleyen Filiz, "Yılların mücadelesiyle, bedel ödeyerek kazandığımız haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu bir pazarlık değildir. Bu bir teklif değildir. Bu, düpedüz hak gaspıdır. Bu düpedüz dayatmadır. CHP'ye açık çağrımızdır. Emekten, haktan, adaletten yana olduğunu söyleyenler; bugün emekçilerin karşısında duramaz. Sosyal demokratlık; hakları budamak değil, büyütmektir. Yasaklara sığınmak değil, özgürlükleri savunmaktır. Emekçiyle karşı karşıya gelerek siyaset yapılmaz. Emekçinin hakkını gasbederek iktidara yürünmez. Eğer bu anlayış devam ederse; iş yerlerinde olacağız. Alanlarda, meydanlarda olacağız. Ve üretimden gelen gücümüzü kullanarak bu mücadeleyi büyüteceğiz" diye konuştu.