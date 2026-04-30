Köpeği döve döve öldürdü! Uşak'taki o cani tutuklandı

Uşak Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada ise; "Çeşitli basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, Merkez Karacahisar köyünde F.U. isimli şahsın sahipsiz köpeğe demir çubukla vurmak suretiyle eziyet ettiğine dair paylaşımlar yer almaktadır. Valiliğimiz koordinesinde, Uşak iI Jandarma Komutanlığımız derhâl olay yerine intikal etmiş; Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (a) fıkrası gereğince Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğümüzce şahsa idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

