ATM kullananlar dikkat! Tüm paranız çalınabilir! Sakın bu hatayı yapmayın...

Günlük hayatın en rutin işlemlerinden biri olan ATM'den para çekme, farkında olunmadan dolandırıcıların hedefi haline gelebiliyor.
Özellikle işlem sonrası alınan küçük kağıt parçası yani ATM fişi, sanıldığından daha büyük bir riskin kapısını aralayabiliyor.
KÜÇÜK KAĞIT PARÇASI NASIL TUZAĞA DÖNÜŞÜYOR?
ATM'den para çektikten sonra birçok kişi fişi ya cihazın yanında bırakıyor ya da farkında olmadan çöpe atıyor. Oysa bu fiş üzerinde yer alan işlem saati, tutar, ATM lokasyonu ve kart numarasının bir kısmı, dolandırıcılar için değerli bir veri kaynağına dönüşebiliyor.
Bu bilgiler tek başına bir hesaba erişim sağlamasa da, dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden biri olan "sosyal mühendislik" için kritik bir başlangıç noktası oluşturuyor. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri bu sınırlı bilgileri kullanarak hedef aldıkları kişiye ulaşabiliyor ve güven kazanmak için bu detayları kullanabiliyor.
"BANKADAN ARIYORUZ" TUZAĞINA KURBAN OLABİLİRSİNİZ
Fiş üzerindeki bilgileri kullanan dolandırıcılar, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak "Az önce şu ATM'den işlem yaptınız" ya da "şu tutarda para çekimi gerçekleşti" gibi ifadelerle güven ortamı sağladıktan sonra "şüpheli işlem" ya da "hesabınız risk altında" gibi gerekçelerle şifre, kart bilgisi ya da SMS doğrulama kodu talep ederek tüm hesabınızı ele geçirebilir.
ATM başında yaşadığınız birkaç saniyelik dikkatsizlik, bu nedenle ciddi maddi kayıplara dönüşebilir. Uzmanlar ATM fişi üzerinden doğrudan hesap ele geçirilmesi mümkün olmasa da, bu tür küçük detayların dolandırıcılık zincirinin bir parçası haline gelebileceği unutulmaması gerektiğini belirtiyor.
FİŞ ALMAK YERİNE NE YAPILABİLİR?
Uzmanlara göre bu tür sosyal mühendislik temelli dolandırıcılıklardan korunmanın en etkili yolu, ATM işlemlerinde "gereksiz veri izi" bırakmamaktır.
Bu nedenle para çekme ya da bakiye sorgulama sonrası fiş almanın zorunlu olmadığını unutmamak gerek. Bu tip işlemler bankacılık mobil uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.
ATM fişi yerine dijital bildirimleri tercih etmek, hem işlem geçmişinin güvenli şekilde saklanmasını sağlar hem de fiziksel olarak ele geçirilebilecek veri miktarını ortadan kaldırıyor.
Bankalar hiçbir koşulda kullanıcıdan şifre, SMS kodu ya da kart bilgisi talep etmeyeceği unutulmamalı.
İşlem sonrası bilgileri kontrol etmek, kartı unutmamak, hiçbir şekilde şüpheli telefonda bilgi paylaşılmamak alınacak önlemlerin başında geliyor.