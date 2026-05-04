Yalım’ı sonunda CHP’den attılar! Özgür Özel'i tehdit etmişti!

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 27 Mart 2026'da bir otelde sevgilisiyle basılmıştı. Yalım'ın skandalları ise arka arkaya gelmeye başladı. Bu olayların üzerine CHP'de süreç 5 Nisan'da Yalım'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle başlamıştı. Toplanan Merkez Disiplin Kurulu, oy birliğiyle ihraç kararı aldı. Yalım'ın CHP'den ihraç süreci 37 gün sürdü.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Yalım ile birlikte 11 kişinin gözaltına alındığı olay ilişkin detaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında Yalım hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Kamu ihalelerine fesat karıştırma, icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak suçlamaları yöneltilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürecin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden uzaklaştırıldı. Yalım'ın tutuklanmasının ardında Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk sarmalı birer birer ortaya çıktı. Özkan Yalım'ın genç sevgililerini belediyede işe sokup belediyeye uğramadan maaş verdiği ortaya çıkarken, soruşturma daha da derinleştirildi. Yalım'ın Ankara'da lüks bir otelde sevgilisi ile yakalanması gündeme otururken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Özkan Yalım'ın eşi hariç 4 sevgilisinin bulunduğu belirlendi. Otel odasında beraber yakalandığı 21 yaşındaki Seher Akay'a işe gitmediği halde belediyede maaş bağladığı ve tüm masraflarını karşıladığı, diğer sevgilisi Aslıhan Aksoy isimli kadını ise Bornova Belediyesi'nde işe aldırdığı ortaya çıktı. Ebru Yurtuluğ isimli sevgilisine de Uşak'ta bir ev ve 1 milyon 180 bin lira değerinde bir otomobil aldığı belirlendi.
MAKAM ŞOFÖRÜNDEN İTİRAF
Yalım'ın sevgililerini lüks içinde yaşattığı haberleri gündeme bomba gibi düşerken, bon olarak da makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı olup kirli düzeni tek tek anlattı. Murat Altınkaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına VIP dönüşümün belediyenin kasasından yapıldığını açıkladı. Altınkaya, Özkan Yalım ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes Benz V300 model iki aracın, İstanbul'da bir dizayn şirketinde VIP araca dönüştürüldüğünü, Özel'in kullandığı aracın 170 bin Euro+KDV tutarındaki dönüşüm bedelinin, belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından ödendiğini anlattı. Altınkaya, "2024-2025 döneminde Uşakspor futbolcularının büyük çoğunluğu, Özkan Yalım tarafından belediye çalışanı gösterilerek maaşları belediye bütçesinden ödendi. Hatta bazı futbolcuların eşleri de belediyede evrak üzerinde çalışıyor gözüküp maaş alıyordu ancak bu insanların hiçbiri fiilen belediyede çalışmıyordu. Uşakspor'dan gelen bağış paralarıyla, Özkan Yalım'ın özel oteli Yalım Garden'da çalışan personelin maaşlarını elden ödedik. Yalım'ın seçim öncesinden kalan şahsi reklam borçlarını ödemek için belediyeye kestiğimiz reklam faturalarını şişirerek yüksek ödemeler yaptık. Reklam işlerini ihalesiz olarak tanıdık firmalara verdik. Yalım'ın ailesi, tatile giderken veya şahsi işlerinde belediyenin makam araçlarını, şoförlerini ve yakıtını sınırsızca kullandı" şeklinde ifade verdi.
ÖZEL'İ TEHDİT ETTİ
CHP yönetiminin Özkan Yalım'ın skandallarının ardından sessiz kalıp ihraç kararı almaması kamuoyunda tepkilere neden olmuş, bunun altındaki neden kısa sürede ortaya çıkmıştı. Yalım'ın, "Özgür Özel beni Ulaştırma Bakanı yapacak. Onun altındaki arabayı ben aldım" dediğini öne sürülmüş, "Eğer benimle ilgili bir ihraç mekanizması çalıştırırsanız bildiklerimi anlatırım" dediğine dair iddialar ortaya atılmıştı.