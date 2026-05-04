Yalım'ı sonunda CHP'den attılar! Özgür Özel'i tehdit etmişti! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen operasyonda CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisi ile Ankara'da lüks bir otelde bornozluyla gözaltına alınmıştı. Parti üyeliğini de askıya alınan Yalım, 37 günün sonunda parti disiplin kurulunda oy birliğiyle CHP'den ihraç edildi. İHSAN KARATAŞ









CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 27 Mart 2026'da bir otelde sevgilisiyle basılmıştı. Yalım'ın skandalları ise arka arkaya gelmeye başladı. Bu olayların üzerine CHP'de süreç 5 Nisan'da Yalım'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle başlamıştı. Toplanan Merkez Disiplin Kurulu, oy birliğiyle ihraç kararı aldı. Yalım'ın CHP'den ihraç süreci 37 gün sürdü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yalım ile birlikte 11 kişinin gözaltına alındığı olay ilişkin detaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında Yalım hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Kamu ihalelerine fesat karıştırma, icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak suçlamaları yöneltilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürecin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden uzaklaştırıldı. Yalım'ın tutuklanmasının ardında Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk sarmalı birer birer ortaya çıktı. Özkan Yalım'ın genç sevgililerini belediyede işe sokup belediyeye uğramadan maaş verdiği ortaya çıkarken, soruşturma daha da derinleştirildi. Yalım'ın Ankara'da lüks bir otelde sevgilisi ile yakalanması gündeme otururken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Özkan Yalım'ın eşi hariç 4 sevgilisinin bulunduğu belirlendi. Otel odasında beraber yakalandığı 21 yaşındaki Seher Akay'a işe gitmediği halde belediyede maaş bağladığı ve tüm masraflarını karşıladığı, diğer sevgilisi Aslıhan Aksoy isimli kadını ise Bornova Belediyesi'nde işe aldırdığı ortaya çıktı. Ebru Yurtuluğ isimli sevgilisine de Uşak'ta bir ev ve 1 milyon 180 bin lira değerinde bir otomobil aldığı belirlendi.