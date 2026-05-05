Uşak'ta ölüm rampası! Kütahyalı avukat ve ailesi zincirleme kazada yok oldu!

UŞAK - İZMİR karayolundaki Ürünköy mevkii Çınar rampası dün akşam saatlerinde korkunç bir kazaya sahne oldu. Yağmurla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bir anda araçların arasına dalan TIR, biri yolcu otobüsü olmak üzere toplam 7 aracı deyim yerindeyse biçti. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurda yığınına dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.