Uşak'ta ölüm rampası! Kütahyalı avukat ve ailesi zincirleme kazada yok oldu!

UŞAK-İZMİR karayolundaki Ürünköy mevkii Çınar rampası dün akşam saatlerinde korkunç bir kazaya sahne oldu. Yağmurla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Bir anda araçların arasına dalan TIR, biri yolcu otobüsü olmak üzere toplam 7 aracı deyim yerindeyse biçti. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurda yığınına dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
CAN PAZARI YAŞANDI
KAZA sonrası kapatılan yolda adeta can pazarı yaşandı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde avukat Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35) ve çocukları Nil (6) ile 1 yaşındaki Selin'in araçta sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk müdahalenin ardından yaralı 34 kişi ambulanslarla Uşak'taki hastanelerde tedavi altına alınırken görev yaptığı sınavdan döndükleri öğrenilen Özlüer ve ailesinin acı haberi yakınlarını yasa boğdu.